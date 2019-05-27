Телеком

Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding —победитель Effie Russia Awards 2019

Телеком 27.05.2019 10:27
2297 0
27.05.2019 10:27


Оргкомитет Effie Russia, главной премии за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России — Effie Russia Awards, — признал проект МегаФона и ESforce «Киберспорт начинается с тебя» победителем в номинации «Спонсорство». Став призером еще в четырех номинациях, МегаФон признан самым эффективным брендом в телекоммуникациях по мнению Effie Russia в 2019 г. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора.
МегаФон начал реализовать проект «Киберспорт начинается с тебя» в 2018 году, когда стал партнером ESforce Holding Ltd — одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер компьютерного спорта на рынках России, СНГ и Восточной Европы. В течение года компания активно поддерживала команду Virtus Pro, а также провела масштабный турнир MegaFon Winter Clash 2018, где в Dota 2 сражались лучшие мировые киберспортивные команды.
По итогам исследования агентства «Ipsos Comcon», среди мобильных операторов по заметности в спонсорстве кибериндустрии лидирует именно МегаФон с огромным отрывом — 24%, у ближайшего конкурента — 5%. 
Чтобы достичь такого успеха, маркетинговая команда МегаФона задействовали все основные точки коммуникации с аудиторией киберспорта: работу с командой и лидерами мнений, проведение собственного турнира и создание онлайн-студии для освещения матчей в социальных сетях, поддержка темы на популярных медиаресурсах и создание мерчандайзинга в коллаборации со звездами кибермира. Благодаря чему мультиканальное спонсорство охватило более 70% целевой аудитории. 

«В России киберспорт становится все популярнее — активно играют и следят за новостями миллионы человек. За битвами в киберпространстве наблюдают с не меньшим интересом, чем за играми ведущих футбольных клубов, — замечает директор по бренд-коммуникациям МегаФона Снежана Черногорцев. — Больше половины, 51% наблюдателей, сами участвуют в киберспортивных турнирах и замечают, кто является спонсором игр. Аудитория киберспорта будет расти и взрослеть. Поэтому МегаФон, как лидер цифрового рынка в стране, поставила цель занять свою нишу в киберспорте, чтобы активно общаться с этой большой аудиторией и оказывать услуги. Это стало целью нашего проекта «Киберспорт начинается с тебя».
Кроме бронзы в номинации «Спонсорство» (МегаФон стал единственным призером в данной номинации) МегаФон получил еще три немаловажные награды Effie Russia Awards: золото — за digital-кампанию «Чемпионы наших сердец» (ситуативная активация в рамках Чемпионата мира по футболу в поддержку МегаФон ТВ), серебро — за благотворительную акцию «Для тех, кто ждет» и бронзу — за продвижение онлайн-сервиса «МегаФон ТВ». 
Благодаря аквитации «Чемпионы наших сердец» и эффективному продвижению «МегаФон ТВ», количество посещений сайта проекта и компании выросло на 50%, а количество регистраций в МегаФон ТВ — в два раза. Благодаря сразу четырем победам, бренд МегаФона стал самым эффективным брендом в телекоммуникациях и третьим среди всех участвовавших в рейтинге брендов.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
МегаФон – лидер по числу базовых станций LTE в России
24.05.2019 14:07
2556 0
Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding —победитель Effie Russia Awards 2019
27.05.2019 10:27
2298 0
«МегаФон» признан лучшим в телекоме Волгоградской области
17.05.2019 14:30
1969 0
Телеком
27.05.2019 12:39
Телеком 27.05.2019 12:39
194 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
24.05.2019 14:07
Телеком 24.05.2019 14:07
2556 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.05.2019 11:42
Телеком 23.05.2019 11:42
1168 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
22.05.2019 15:52
Телеком 22.05.2019 15:52
1314 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.05.2019 15:38
Телеком 20.05.2019 15:38
2017 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
19.05.2019 09:30
Телеком 19.05.2019 09:30
1772 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
17.05.2019 14:30
Телеком 17.05.2019 14:30
1969 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
17.05.2019 11:43
Телеком 17.05.2019 11:43
494 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
17.05.2019 10:42
Телеком 17.05.2019 10:42
534 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
16.05.2019 16:31
Телеком 16.05.2019 16:31
1093 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
16.05.2019 11:32
Телеком 16.05.2019 11:32
547 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.05.2019 12:07
Телеком 15.05.2019 12:07
1245 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
11.05.2019 13:09
Телеком 11.05.2019 13:09
4170 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
29.04.2019 11:10
Телеком 29.04.2019 11:10
9630 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
24.04.2019 14:58
Телеком 24.04.2019 14:58
4742 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:03
Сбербанк запускает в День предпринимателя стендап-шоу «День П»Смотреть фотографии
13:28
В Волгограде перекрыли улицу из-за подозрительной машиныСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде монумент «Родина-мать зовет!» начали одевать в металлические леса Смотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области депутаты расхватали призовые места на праймериз «ЕР»Смотреть фотографии
12:39
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019Смотреть фотографии
11:59
Обход Волгограда пройдется катком по дачамСмотреть фотографии
11:55
Первые лица Волгограда похвастались своими богатыми и предприимчивыми женами Смотреть фотографии
11:32
На грядках в Волгоградской области полицейские нашли два десятка гастарбайтеров-нарушителейСмотреть фотографии
10:27
Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding —победитель Effie Russia Awards 2019Смотреть фотографии
10:08
В Волгограде поймали более 40 любителей езды навеселе Смотреть фотографии
09:37
В Волгограде из-за пожара в ветхом общежитии эвакуировали 80 человекСмотреть фотографии
09:31
Эксперты оценили уровень социальной ориентированности бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области фальшивую учительницу ждут в судеСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде трамвай сошел с рельсов из-за врезавшейся в него иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:54
В Волгограде в склон поймы реки Царицы вложат почти 142 млн рублейСмотреть фотографии
19:00
«Порочная любовь» медленно убивает Волго-Ахтубинскую пойму Смотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Позорные зарплаты, дороги и детские площадки: избиратели Волгоградской области ждут работы от «ЕР»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:23
В клубе «Олимпия» под Волгоградом открылся новый плавательный центрСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
В Волгограде запретили застройку ул. СоветскойСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде коровы сделали работу за управляющую компанию (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
09:05
В Волгоградской области для праймериз «Единой России» открыли 407 участковых комиссийСмотреть фотографии
06:46
Под Волгоградом водителя из Дагестана наказали за гонки и догонялки с полицейскимиСмотреть фотографии
21:02
Десять пострадавших в ДТП на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" доставили в больницу Камышина (ФОТОРЕПОРТАЖ))Смотреть фотографии
20:03
«Ротор» покинул десятку лучших команд ФНЛ: фотомгновения поединка с московским «Чертаново» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
19:43
"Не имел прав": в Волжском задержали водителя "семерки", сбившей 80-летнего велосипедистаСмотреть фотографии
17:56
В последнем туре сезона "Ротор" проиграл московскому "Чертаново" на "Волгоград Арене"Смотреть фотографии
14:03
В Волгограде предпенсионерам нашли новую работуСмотреть фотографии
13:57
В Волжском разыскивают водителя "семерки", сбившей 80-летнего велосипедистаСмотреть фотографии
13:13
Волгоградец нашёл в своем дворе скелет предкаСмотреть фотографии
10:43
«Хотели погасить конфликт»: депутат и замгубернатора осудили иск экс-главы Росприроднадзора к учительнице из Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 