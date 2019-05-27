Расследования

В Волгоградской области фальшивую учительницу ждут в суде

Расследования 27.05.2019 09:28
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27.05.2019 09:28


Дело учительницы из Иловлинского района, работавшей с тремя поддельными  дипломами, передано мировому судье. Сегодня об этом ИА “Высота 102” сообщили в МВД России. “Дознавателями ГУ МВД России по Волгоградской области окончено предварительное расследование уголовного дела об использовании поддельных дипломов о переподготовке для преподавания школьникам английского языка и химии”, - об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее информагентство сообщало  о 30-летней уроженке Узбекистана, которая  использовала поддельные дипломы, чтобы устроиться на работу. До этого у нее была специальность  биолога-эколога  и она могла работать только старшей вожатой.  В 2015 году женщина купила через интернет  поддельные дипломы “Уральского института повышения квалификации и переподготовки”, чтобы  преподавать в школе английский язык и химию. За липовые документы она заплатила 24 тысячи рублей. Через год она  вела уроки английского в трех   школах Иловлинского района, а в одной даже стала классным руководителем. 
В прошлом году фальшива учительница  за 30 тысяч рублей купила еще один поддельный диплом “Казанского (Приволжского) федерального университета”. После этого женщина стала преподавать еще и химию. Когда обман вскрылся, было возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа". Выявлением факта использования поддельных дипломов и расследованием занимались сотрудники ГУ МВД и регионального УФСБ. 

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