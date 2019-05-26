Устали крутить педали: Волгоградский велопарад собрал вдвое меньше участников, чем в 2018 году









Около 1000 участников собрал ежегодный велопарад, который прошел сегодня в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили организаторы мероприятия. В прошлом году педали дружно крутили 2000 любителей велоспорта, то

есть ровно вдвое больше.

В остальном праздник прошел по уже сложившейся традиции: в 13.00 навстречу друг другу из Краснооктябрьского и Советского районов двинулись колонны велосипедистов, которые встретились на площади Павших Борцов. На самых оживленных улицах для безопасности участников велопарада были выделены отдельные полосы. Скорость движения потоков составила 15 километров в час.



