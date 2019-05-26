Устали крутить педали: Волгоградский велопарад собрал вдвое меньше участников, чем в 2018 году

Общество 26.05.2019 16:02
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26.05.2019 16:02
Около 1000 участников собрал ежегодный велопарад, который прошел сегодня в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили организаторы мероприятия. В прошлом году педали дружно крутили 2000 любителей велоспорта, то
есть ровно вдвое больше.
В остальном праздник прошел по уже сложившейся традиции: в 13.00 навстречу друг другу из Краснооктябрьского и Советского районов двинулись колонны велосипедистов, которые встретились на площади Павших Борцов. На самых оживленных улицах для безопасности участников велопарада были выделены отдельные полосы. Скорость движения потоков составила 15 километров в час.
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