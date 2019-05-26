В Волгограде мотоциклист покалечился от ударов трех машин

Происшествия 26.05.2019 10:13
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26.05.2019 10:13
Мотолюбитель пострадал после столкновения с грузовиком и двумя легковушками в Ворошиловском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне в начале первого ночи на перекрестке улиц Ростовской и Череповецкой. По предварительным данным, 68-летний водитель грузовика “Foton” не пропустил мотоцикл “Suzuki”, протаранив его. От удара байк отбросило на две легковушки “Mazda-6” и “Чайку”. Байкера с травмами госпитализировали.
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