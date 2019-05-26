В Волгограде коровы сделали работу за управляющую компанию (ВИДЕО)





Необычные гости объявились сегодня утром во дворе одного из домов в посёлке Максима Горького. Как рассказали ИА “Высота 102” очевидцы, во двор дома №1/1 по улице Волгоградской забрели более десятка коров. При этом, как говорят местные жители, рядом нет ферм, откуда бы они могли убежать. Не было при стаде и пастуха. По словам жителей поселка, коровы просто потерялись, и с самого утра мирно паслись на детской площадке, куда каким-то образом зашли. А выйти оттуда сразу им не удавалось из-за забора, ограждающего площадку. Однако сейчас стадо передислоцировалось, все-таки покинув двор.



