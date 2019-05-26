В Волгограде коровы сделали работу за управляющую компанию (ВИДЕО)

Происшествия 26.05.2019 09:54
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26.05.2019 09:54
Необычные гости объявились сегодня утром во дворе одного из домов в посёлке Максима Горького. Как рассказали ИА “Высота 102” очевидцы, во двор дома №1/1 по улице Волгоградской забрели более десятка коров. При этом, как говорят местные жители, рядом нет ферм, откуда бы они могли убежать. Не было при стаде и пастуха. По словам жителей поселка, коровы просто потерялись, и с самого утра мирно паслись на детской площадке, куда каким-то образом зашли. А выйти оттуда сразу им не удавалось из-за забора, ограждающего площадку. Однако сейчас стадо передислоцировалось, все-таки покинув двор.
Заглянули рогатые гости и на территорию расположенного поблизости военного городка. Впрочем, местные жители только обрадовались такому “вторжению”.
Коровы помогли им отчасти решить проблему зарослей травы. По их словам, добиться от управляющей компании покоса травы никак не удавалось.
“26 мая 2019 года стало ясно, что мольбы населения городка были кем-то услышаны, и на помощь озабоченным проблемами клещей и антисанитарии жителям городка пришло целое стадо коров! Благородные животные нашли один из двух въездов в огороженный забором городок, прогулялись по его территории, подкрепились, частично выполнив обязанности управляющей компании по покосу травы и, довольные, ушли восвояси”, - эти строки взяты из письма, которое активная группа жильцов прислала в информагентство. Также в нем описываются их непростые взаимоотношения с управляющей компанией. Но это повод для другого материала.
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