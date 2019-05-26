В последнем туре сезона "Ротор" проиграл московскому "Чертаново" на "Волгоград Арене"

Волгоградский "Ротор" в последнем туре сезона со счетом 2:1 проиграл ФК "Чертаново", сообщает ИА "Высота 102". Встреча 38 тура ФНЛ Олимп Первенства России по футболу прошла на стадионе Волгоград Арена - домашнем поле волгоградцев.

С начала матча инициативой игры в основном владели футболисты столичного клуба, “Ротор” же чаще находился в обороне.

Опасный момент гости создали у ворот волгоградской команды на 23-й минуте. Правда, мяч, направленный "впритирку" к штанге, прошел мимо. Но со второй половины тайма борьба всё чаще шла на половине поля "Чертаново". Однако на 36-й минуте футболисты “Ротора” пропустили атаку гостей и гол волгоградцам забил нападающий столичной команды Роман Ежов. В конце 38-й минуты волгоградцы провели опаснейший штурм позиций гостей. Полузащитник “Ротора” Азим Фатуллаев нанес удар по воротам, но попасть не смог. А через 2 минуты волгоградцы смогли забить мяч в ворота “Чертаново”, правда, гол не засчитали, из-за нарушения, допущенного волгоградскими футболистами. На перерыв команды ушли со счётом 1: 0 в пользу "Чертаново".

В начале второго тайма гости смогли увеличить отрыв. На 60-й минуте гол забил полузащитник москвичей Данил Пруцев. Но на 84 минуте полузащитник “Ротора” Мухаммад Султонов забил мяч и смог “размочить” счет.

К началу игры “Ротор”с 50 очками, занимал десятую строчку турнирной таблицы, ФК “Чертаново”, на счету которого было 57 очков, располагался на пятой позиции. Напомним, что на самой первой игре сезона “Ротор” также встречался с “Чертаново”, тогда команды сыграли вничью - со счетом 1:1.

Фото с сайта ФК "Ротор"