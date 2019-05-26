Общество 25.05.2019 16:22
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25.05.2019 16:22
Сегодня ночью танковые экипажи Воздушно-десантных войск, Казанского высшего командного танкового училища и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища выполнили учебно-боевые задачи в рамках Всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон», который проходит на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой пресс-службу ЮВО.
Этап проводился на участке тактического поля по маршруту более 15 км с естественными и искусственными препятствиями, районами выполнения тактических задач и участком для проведения боевой стрельбы.
Командиры взводов и отделений организовали взаимодействие при ведении наступательного и оборонительного боя, экипажи танков уничтожили огневую засаду условного противника, совершили противоптуровый маневр и тактические упражнения в составе взводов. По итогам ночного этапа команды разделятся на две группы: первой предстоит соревноваться за первое, второе и третье место во Всеармейском конкурсе, а вторая группа будет бороться за четвертое, пятое и шестое. Команда, занявшая седьмое место, покинет соревнования.
Фото пресс-службы Южного военного округа
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