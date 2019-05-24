В Волгограде при столкновении “КамАЗа” и “четырнадцатой” пострадала 8-летняя девочка

Происшествия 24.05.2019 14:12
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24.05.2019 14:12
Ребенок пострадал сегодня днем в ДТП в Ворошиловском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, напротив дома №65 по улице Рабоче-Крестьянской столкнулись “ВАЗ-2114” и “КамАЗ”. По предварительным данным, 59-летний водитель “четырнадцатой” при повороте не уступил дорогу грузовику. При столкновении травмы головы получила его 8-летняя внучка. Она находилась на заднем сидении и не была пристегнута. От удара ее бросило на лобовое стекло.
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