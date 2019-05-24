Происшествия

В Волгограде при столкновении “КамАЗа” и “четырнадцатой” пострадала 8-летняя девочка

Происшествия 24.05.2019 14:12
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24.05.2019 14:12


Ребенок пострадал сегодня днем в ДТП в Ворошиловском  районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области,  напротив дома №65 по улице Рабоче-Крестьянской столкнулись “ВАЗ-2114”  и  “КамАЗ”. По предварительным данным, 59-летний водитель “четырнадцатой” при повороте не уступил дорогу грузовику.  При столкновении травмы головы получила его 8-летняя внучка.  Она находилась на заднем сидении  и не была пристегнута.  От удара ее бросило на лобовое стекло. 


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