МегаФон – лидер по числу базовых станций LTE в России

Телеком 24.05.2019 14:07
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24.05.2019 14:07
МегаФон продолжает удерживать лидерство по числу базовых станций LTE. На 1 мая 2019 года у оператора 93 424 базовых станций этого стандарта, что на 25 тысяч больше, чем у ближайшего конкурента. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе оператора.
За первые 4 месяца 2019 года количество базовых станций стандарта LTE операторов «Большой четверки» возросло на 11%, составив на 1 мая 272 678, сообщается на сайте Роскомнадзора. Согласно данным регулятора, в России у МегаФона 93 424 базовых станций LTE, у МТС — 68 065, у Теле2 — 60 787, у Билайна - 50 402. МегаФон остается лидером по числу базовых станций данного стандарта, отмечается в сообщении ведомства.
Самый большой рост станций зафиксирован в Центральном (+9%, 85 902 РЭС на начало мая) и Приволжском (+15%, 48 222 РЭС) федеральных округах.
Кирилл Давыдов, директор Волгоградского отделения компании «МегаФон»:
«Наши клиенты активно используют передачу данных, за последний год объем интернет-трафика в сети 4G МегаФона в Волгоградской обасти вырос на 30%. Чтобы абоненты комфортно пользовались передачей данных на высоких скоростях, мы постоянно развиваем сеть. Результаты работы и скоростные преимущества сети подтверждаются замерами самих пользователей. В первом квартале этого года сеть LTE компании «МегаФон» была признана самой быстрой в Волгограде и Волжском по результатам замеров пользователей приложения Speedtest компании Ookla».
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