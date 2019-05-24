В суде мэрии Волгограда не удалось отказаться от "ливневок"

Общество 24.05.2019 14:47
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24.05.2019 14:47
Привести в порядок системы ливневой канализации придется городской администрации Волгограда. Как сегодня рассказал ИА “Высота 102” и.о.старшего помощника прокурора Волгоградской области Олег Пикуров, Волгоградский областной суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. В результате проведенной надзорным ведомством проверки выяснилось, что в городе не произведена инвентаризация объектов ливневой канализации. Это привело к тому, что сети водоотведения не обслуживаются как следует. Из-за этого во время дождей многие дороги превращаются в потоки. Местами образуются и надолго остаются крупные лужи. Они мешают движению пешеходов и автомобилистов и порой скрывают настоящие дорожные ловушки.
Еще зимой Центральный районный суд по иску прокуратуры обязал администрацию города заняться решением проблемы - произвести инвентаризацию объектов и определить эксплуатирующую организацию, которая будет их обслуживать.
Однако это решение суда ответчик обжаловал. Теперь, когда его подтвердил облсуд, оно вступило в законную силу. На наведение порядка в подземных коммуникациях суд отвел полгода. Исполнение решения будет контролировать городская прокуратура.
Напомним, ИА “Высота 102” не раз рассказывало о проблеме в публикациях “Миссия невыполнима: жители дома в центре Волгограда не могут найти хозяев забитой “ливневки” и “Администрация Волгограда никак не определится с бесхозными ливневками”.
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