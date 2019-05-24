Спорт

Юные волгоградские шахматисты – снова первые

Спорт 24.05.2019 11:59
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24.05.2019 11:59


Воспитанники волгоградского МБУ СШ №20 в очередной раз подтвердили позиции сильнейших в соревнованиях по шахматам. Как рассказал ИА «Высота 102» президент ВРОО «Федерация шахмат» Илдырым Гасанов, с очередной победой юные шахматисты вернулись из Таганрога, где проходил 2-й отборочный этап 9-й летней Спартакиады учащихся России.  Успешно выступили члены сборной региона – Артем Тюрин (6 из 6 очков), Елена Крамаренко, Яна Косторниченко  и Михаил Козубов. Под руководством тренера Александра Маслака наша сборная, уверенно победив основных соперников из Краснодарского края, Ростовской области и Калмыкии,  с большим отрывом  заняла первое место.  В июле наши шахматисты будут представлять ЮФО в финале  летней Спартакиады учащихся России.

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