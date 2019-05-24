Юные волгоградские шахматисты – снова первые

Спорт 24.05.2019 11:59
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24.05.2019 11:59
Воспитанники волгоградского МБУ СШ №20 в очередной раз подтвердили позиции сильнейших в соревнованиях по шахматам. Как рассказал ИА «Высота 102» президент ВРОО «Федерация шахмат» Илдырым Гасанов, с очередной победой юные шахматисты вернулись из Таганрога, где проходил 2-й отборочный этап 9-й летней Спартакиады учащихся России. Успешно выступили члены сборной региона – Артем Тюрин (6 из 6 очков), Елена Крамаренко, Яна Косторниченко и Михаил Козубов. Под руководством тренера Александра Маслака наша сборная, уверенно победив основных соперников из Краснодарского края, Ростовской области и Калмыкии, с большим отрывом заняла первое место. В июле наши шахматисты будут представлять ЮФО в финале летней Спартакиады учащихся России.
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