В ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго прошло ежегодное выездное совещание главных инженеров бизнес-сектора «Электроэнергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ»





Важные вопросы по актуальным направлениям деятельности бизнес-сектора «Электроэнергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ» обсудили на традиционном выездном совещании главные инженеры из 20 городов России.

Как сообщает ИА «Высота 102», открывая работу совещания, прошедшего накануне на Волжской ТЭЦ-2, начальник департамента энергообеспечения и эксплуатации Дмитрий Юркевич отметил, что надежное и качественное обеспечение потребителей энергоресурсом, а также безопасности производства являются приоритетными в деятельности предприятий бизнес-сектора.





«В целом задачи по выработке электроэнергии, тепла нашими предприятиями в минувшем году выполнены. По генерирующим предприятиям ремонтная программа 2018 года выполнена в запланированных объемах, получение паспортов готовности на каждом предприятии было своевременным. За эту зиму мы не допустили ни одной системной аварии. Есть отдельные недостатки, мы акцентируем на них внимание и с ними боремся», - сообщил Дмитрий Юркевич.

Подводя итоги прошедшего осенне-зимнего периода, участники совещания подробно обсудили вопросы профилактики травматизма и несчастных случаев на производстве, подчеркнув её особую важность этой работы.

«Один из успешных примеров нашей практики - применение видеофиксации работ повышенной опасности. Когда люди чувствуют, что за ними наблюдают, это повышает ответственность. На Днях охраны труда можно разобрать работу сотрудников и увидеть ошибки, чтобы в дальнейшем их не допускать. И это приносит хорошие результаты. Благодаря успешному опыту данный метод применяется с 2019 года во всех производственных подразделениях», - пояснил ИА «Высота 102» Дмитрий Юркевич.

Еще одним положительным опытом является цифровизация электроэнергетических предприятий, которая значительно повышает возможность предотвращения аварийных остановов благодаря своевременному выявлению дефектов. Кроме того, внедрение цифровизации помогает формировать и корректировать ремонтную программу Обществ в автоматизированном режиме.





Вторым важным вопросом стало обсуждение подготовки к новому осенне-зимнему сезону. Как отметил заместитель генерального директора - главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Олег Баландин, подготовка к новому сезону в Волгоградской области уже началась – идут ремонты на всех станциях и тепловых сетях, сервисном центре.

«Мы работаем над постоянным совершенствованием этого процесса, оптимизируя расходы. Наиболее критичное оборудование ремонтируется в первую очередь, есть программы определения «узких мест». Потребители видят и чувствуют, что этот подход оправдывает себя. В наступившем году нам потребуются новые подходы для достижения поставленных целей и задач при обеспечении должного уровня безопасности», – подчеркнул Олег Баландин.





Для представителей компаний была проведена экскурсия по производственной площадке ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго – Волжской ТЭЦ-2. Гости посетили также филиал МЭИ и Волжскую ГЭС.

Фото предоставлено пресс-службой ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго



