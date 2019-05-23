Происшествия 22.05.2019 16:59
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22.05.2019 16:59
Участок улицы Чуйкова от Музыкального театра до улицы Володарского перекрыт для автомобильного движения. Как сообщает ИА «Высота 102» на пересечении Чуйкова с Аллей Героев прямо на проезжей части коммунальные службы вырыли глубокий котлован. На месте работает несколько единиц спецтехники. В пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения» пояснили, что на трубопроводе диаметром 200 мм обнаружена течь. «До конца суток надеемся работу выполнить и быстро все закопать», - добавили в компании.
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