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«Ростелеком» покажет концерт «Классика на Дворцовой» с Анной Нетребко и звездами мировой оперы

Телеком 22.05.2019 15:52 Реклама
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22.05.2019 15:52


Компания «Ростелеком» выступила генеральным партнером проекта «Классика на Дворцовой», приуроченного ко дню основания Санкт-Петербурга. 26 мая на главной площади Северной столицы выступят звезды мировой оперы, а «Ростелеком» покажет гала-концерт, а также эксклюзивный трехсерийный фильм, посвященный закулисью проекта. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Подписчики «Интерактивного ТВ» и мультимедийной платформы Wink познакомятся с лучшими выступлениями за семь лет существования проекта, узнают секреты закулисья и увидят сам гала-концерт с участием Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Рене Барбера, Артуро Чакон-Крус, Марии Алеида и других звезд оперной сцены.
Трансляция пройдет на телеканале «Всё ТВ» 26 мая в 21.00 по московскому времени, с 27 мая все серии фильма будут доступны бесплатно в библиотеке Wink для просмотра в любое удобное время на любом устройстве.
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: «Ростелеком» уделяет большое внимание сохранению культурного наследия и поддержке классического искусства. «Классика на Дворцовой» — уникальное событие в культурной жизни не только города, но и всей страны. Мы объединили цифровые технологии и классику, чтобы наши клиенты увидели уникальное событие в высоком качестве. Уверен, подписчики «Интерактивного ТВ» и Wink по достоинству оценят нашу классическую трилогию».
Чтобы получить доступ к ТВ- и видеоконтенту, необходимо пройти простую регистрацию в мобильном приложении на Android, iOS, приложении Smart TV или на сайте www.wink.rt.ru.
Узнать подробнее об «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink можно на сайте компании www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 100-0-800.

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