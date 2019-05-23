В парке на севере Волгограда установят суперсцену для выступлений





Сцену для выступлений, которую будут освещать десять прожекторов, смонтируют в парке Аттракционов в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе мэрии. На сайте госзакупок уже объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение задуманного. В ближайшее время будут также объявлены аукционы на обновление тротуарного покрытия, монтаж видеонаблюдения и возведение светодиодных уличных фонарей.

Согласно конкурсной документации, победителю аукциона предстоит смонтировать фасад летней эстрады из кирпича желтого и коричневого цветов. Для выступающих и обслуживающего персонала подрядная организация должна возвести несколько входных групп, на одной из которых будет оборудован пандус для маломобильных групп населения. Освещать сцену будут десять прожекторов и четыре светодиодных светильника. Также здесь уложат тротуарную плитку на площади около 6 тысяч квадратных метров. Отдельный лот - установка в парке светодиодных светильников и камер наружного видеонаблюдения.

В настоящее время парк Аттракционов на Спартановке является одним из главных центров притяжения жителей района и местом проведения районных праздников. Ближайшее массовое мероприятие здесь пройдет 24 мая. На этот день запланирован отчетный гала-концерт детско-юношеского центра Тракторозаводского района.



