Как из ОФД и касс выжать максимум для бизнеса





Закон 54-ФЗ запустил глобальное технологическое изменение сферы розничной торговли. На очереди сектор услуг. Торговым точкам теперь доступны бизнес-инструменты, которые раньше могли позволить себе только крупные ритейлеры. Серьезный набор полезных решений для бизнеса сегодня доступен уже в личном кабинете оператора фискальных данных. Но как определить лучшее ОФД и какие сервисы помогают магазинам зарабатывать больше? Ведь к 1 июля 2019 выбор касс и операторов придется сделать сотням тысяч предпринимателей по всей стране, осталось чуть больше месяца. ИА «Высота 102» представляет обзор основных параметров для оценки ОФД.





Маркировка табака: рознице пора принимать меры

Обязательная цифровая маркировка товаров все ближе. К 1 июля 2019 года в системе «Честный знак» должны зарегистрироваться магазины, продающие табачные изделия, следом идут продавцы обуви. Для торговли сигаретами необходимо подготовить оборудование. Это онлайн-касса с ОФД, 2D-сканер для считывания кодов маркировки, товароучетная система. Важно правильно настроить кассу для пробития в чеке реквизита «код товара» и отслеживать через ОФД передачу этого кода маркировки, чтобы продажа конечному покупателю фиксировалось в системе «Честный знак». Проще и надежнее доверить это профессионалам, обратившись в центры техобслуживания кассового оборудования и сервисные центры по работе с ККТ.





Маркировка требует электронного документооборота

Вместе с маркировкой обязателен и обмен универсально-передаточными документами (УПД) с поставщиками продукции и партнерами через электронный документооборот (ЭДО). Розница уже активно переходит на ЭДО, сейчас это самый удобный способ обмена документами между контрагентами. Становится трендом подача электронной отчетности в госорганы – бухгалтеры выбирают наименее затратный вариант с точки зрения времени и денег. Такая возможность реализована в сервисе «Платформа ЭДО».





Закон на стороне расторопных бизнесменов: как вернуть деньги за кассу

C 1 июля 2019 года использовать онлайн-кассы должны организации сферы услуг и ИП без наемных сотрудников сфер торговли и общепита. Работать без ККТ уже не получится – будут штрафовать. Но издержки по приобретению оборудования можно возместить, уложившись в срок. По закону, ИП на ЕНВД и ПСН положен налоговый вычет до 18 тысяч рублей при условии подключения всего необходимого до июля.





Одна платформа – масса возможностей: каким должен быть современный ОФД

market.platformaofd.ru . Они позволяют интегрировать данные ОФД в программные решения 1С для формирования отчетов и документов «в один клик» и служат отличным дополнением к сервису электронной подачи отчетности в госорганы «Платформа Госотчет». В выигрыше будет предприниматель, выбравший ОФД с широким функционалом. Последний рейтинг CNews Analytics показал, что второй год подряд на рынке ОФД самым крупным и удобным по сервису остается «Платформа ОФД». Интуитивно понятная аналитика в работе личного кабинета клиента, возможность полной интеграции с системой маркировки, разнообразие дополнительных сервисов автоматизации процессов, вместе с масштабностью бизнеса стали определяющими факторами в выборе лидера рейтинга ОФД. Эксперты отдельно отметили приложения на портале. Они позволяют интегрировать данные ОФД в программные решения 1С для формирования отчетов и документов «в один клик» и служат отличным дополнением к сервису электронной подачи отчетности в госорганы «Платформа Госотчет».



