Напомним, в рамках сегодняшнего заседания продолжилось судебное следствие по иску в порядке частного обвинения экс-главы управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергея Васильева учительницы Анастасии Сергеевой в клевете. Со стороны Сергея Васильева была представлена лингвистическая экспертиза текста, отправленного жительницей Светлоярского района руководству Сергея Васильева в федеральное агентство, сделанная профессором ВолГУ Дмитрием Ильиным. Дмитрий Ильин усмотрел в данном тексте негативные оценки гражданина, в адрес которого были высказаны некоторые фразы - о некомпетентности, о геноциде окружающей среды и т.д. Адвокат Анастасии Сергеевой засыпала вопросами эксперта, однако неожиданно судебное следствие было прервано после сенсационного заявления Сергея Васильева.

Напомним, Сергей Васильев обратился в суд с требованием привлечь Анастасию Сергееву в порядке частного обвинения к ответственности по ч.1.ст.128 УК РФ – за клевету. Поводом для этого послужило обращение Анастасии Сергеевой к руководителю федерального агентства природопользования с жалобой на Сергея Васильева. В частности, она критиковала деятельность возглавляемого им ведомства в связи с последними событиями, происходящими в Светлоярском районе, связанными в том числе с переездом Кировской свалки на пруд-накопитель жирных кислот. По словам Анастасии, никаких оскорблений и унижений Сергея Васильева в этом письме она не допустила, все, что содержалось в жалобе, было ее оценочным суждением.

Сергей Васильев, между тем, так не считал. В интервью ИА «Высота 102» он заявил, что правомерность действий управления Росприроднадзора была доказана судами, а Анастасия Сергеева обвинила и ведомство, и его как руководителя управления в некомпетентности и позволила себе недопустимые высказывания.

Отметим, что Сергей Васильев, в отношении которого была начата служебная проверка, написал заявление об увольнении с государственной гражданской службы. В настоящее время и.о руководителя Росприроднадзора по Волгоградской области назначен Андрей Хохлов. Также стало известно, что Васильев, который участвовал в праймериз "Единой России" перед выборами в облдуму, передумал баллотироваться в депутаты и отказался от участия в предварительном партийном голосовании.