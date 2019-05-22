Расследования 21.05.2019 16:22
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21.05.2019 16:22
Об этом Сергей Васильев заявил сегодня в суде Светлоярского района Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". "Отказываюсь от частного обвинения и отзываю иск", - сказал бывший руководитель управления Росприроднадзора по Волгоградской области. Заявление Сергея Васильева встретили аплодисментами. Адвокат Анастасии Сергеевой Ольга Завгороднева заявила, что не возражает против такого исхода дела. Анастасия Сергеева сказала, что рада такому разрешению этой истории. "Вину свою я не признаю и считаю, что у меня есть право направлять такие заявления", - выступила она. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения.Через некоторое время Валерий Климов озвучил решение: прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления, так как Сергей Васильев отказался от частного обвинения и отозвал иск.
Напомним, в рамках сегодняшнего заседания продолжилось судебное следствие по иску в порядке частного обвинения экс-главы управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергея Васильева учительницы Анастасии Сергеевой в клевете. Со стороны Сергея Васильева была представлена лингвистическая экспертиза текста, отправленного жительницей Светлоярского района руководству Сергея Васильева в федеральное агентство, сделанная профессором ВолГУ Дмитрием Ильиным. Дмитрий Ильин усмотрел в данном тексте негативные оценки гражданина, в адрес которого были высказаны некоторые фразы - о некомпетентности, о геноциде окружающей среды и т.д. Адвокат Анастасии Сергеевой засыпала вопросами эксперта, однако неожиданно судебное следствие было прервано после сенсационного заявления Сергея Васильева.
Напомним, Сергей Васильев обратился в суд с требованием привлечь Анастасию Сергееву в порядке частного обвинения к ответственности по ч.1.ст.128 УК РФ – за клевету. Поводом для этого послужило обращение Анастасии Сергеевой к руководителю федерального агентства природопользования с жалобой на Сергея Васильева. В частности, она критиковала деятельность возглавляемого им ведомства в связи с последними событиями, происходящими в Светлоярском районе, связанными в том числе с переездом Кировской свалки на пруд-накопитель жирных кислот. По словам Анастасии, никаких оскорблений и унижений Сергея Васильева в этом письме она не допустила, все, что содержалось в жалобе, было ее оценочным суждением.
Сергей Васильев, между тем, так не считал. В интервью ИА «Высота 102» он заявил, что правомерность действий управления Росприроднадзора была доказана судами, а Анастасия Сергеева обвинила и ведомство, и его как руководителя управления в некомпетентности и позволила себе недопустимые высказывания.
Отметим, что Сергей Васильев, в отношении которого была начата служебная проверка, написал заявление об увольнении с государственной гражданской службы. В настоящее время и.о руководителя Росприроднадзора по Волгоградской области назначен Андрей Хохлов. Также стало известно, что Васильев, который участвовал в праймериз "Единой России" перед выборами в облдуму, передумал баллотироваться в депутаты и отказался от участия в предварительном партийном голосовании.
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