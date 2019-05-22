Экономика

Более 1000 застройщиков приняли участие в конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости

Экономика 21.05.2019 15:58
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21.05.2019 15:58


Сбербанк провел собственную отраслевую конференцию по девелопменту жилой недвижимости «Строительная отрасль. Бизнес в условиях проектного финансирования» при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и общественной организации «Деловая Россия». 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, топ-менеджеры Сбербанка представили продукты для финансирования жилой недвижимости и рассказали о результатах перехода на новую модель работы отрасли. В ходе конференции более 1000 застройщиков получили информацию об изменении в законодательстве о долевом строительстве, переходе на механизм проектного финансирования, новых источниках финансирования собственного участия в проектах жилой недвижимости.
В конференции приняли участие глава Минстроя России Владимир Якушев и заместитель министра Никита Стасишин, которые рассказали о готовящихся изменениях в действующее законодательство о долевом строительстве.
Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:
«Сбербанк активно инвестирует время и предпринимает усилия для консультационной поддержки  застройщиков и других представителей девелопмента, чтобы упростить для них переход к использованию новой модели финансирования жилищного строительства. Важно, что изменения в законодательстве о долевом строительстве создают для всех участников рынка как дополнительные страховочные механизмы, так и возможности минимизации рисков. Мы надеемся, что переход на новую модель работы будет успешным».
Никита Стасишин, замминистра Минстроя:
«Подготовлены поправки, позволяющие отменить заключения о соответствии на привлечение средств граждан для тех проектов, которые перейдут на счета эскроу. Минстрой также намерен внести изменения в законодательство, которые позволят не подавать декларации в контролирующие органы в период между вводом жилья в эксплуатацию и до передачи последней квартиры собственнику. Пул поправок уже внесен в Госдуму, ожидается, что в ближайшее время они будут рассмотрены в первом чтении».
Владимир Кошелев, член координационного совета, председатель комитета по строительству Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:
«Призываю строителей к консолидации, предлагаю вместе обсуждать все важные темы. Мы сейчас ведем совместную работу в режиме диалога, чтобы все поставленные перед нами задачи были выполнены. И не было ни одного обманутого дольщика». 

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