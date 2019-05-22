Общество

Лже-сотрудники МЧС пугают волгоградских бизнесменов сгоревшим автосалоном в Кемерово

Общество 21.05.2019 14:07
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21.05.2019 14:07


Сгоревший накануне автосалон в Кемерово стал приманкой для  мошенников, которые решили нажиться на происшествии и теперь шантажируют владельцев аналогичных объектов в Волгограде. В ГУ МЧС по Волгоградской области предупреждают бизнесменов: будьте  предельно внимательными и  не попадайтесь  на уловки мошенников, которые представляются сотрудниками МЧС, но на самом деле никакого отношения к данному ведомству не имеют.  Злоумышленники  сначала звонят в торговые центры, кафе и рестораны, а теперь еще и в автосалоны  и,  представляясь работниками главка, предупреждают  коммерсантов о якобы предстоящих проверках соблюдения  требований пожарной безопасности. А затем будто бы по-секрету сообщают, что могут обеспечить отсутствие претензий по ее результатам.   Правда,  благожелательность  "инспекторов"  требует вознаграждения и бизнесмену нужно заплатить либо телефонному собеседнику, либо его “доверенному лицу”. Естественно, что никакого отношения к ведомству эти дельцы не имеют. Лже-сотрудники ведомства действуют и по другому варианту: сразу предлагают бросить деньги на киви-кошелек, чтобы в офис не нагрянули "проверяющие".
В случае поступления таких предложений сотрудники МЧС просят сообщать об этом  в ГУ МЧС России по Волгоградской области  по телефону доверия: 8(8442)78-99-99, а также,  не мешкая,  обращаться в правоохранительные органы.

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