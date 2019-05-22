Лже-сотрудники МЧС пугают волгоградских бизнесменов сгоревшим автосалоном в Кемерово





Сгоревший накануне автосалон в Кемерово стал приманкой для мошенников, которые решили нажиться на происшествии и теперь шантажируют владельцев аналогичных объектов в Волгограде. В ГУ МЧС по Волгоградской области предупреждают бизнесменов: будьте предельно внимательными и не попадайтесь на уловки мошенников, которые представляются сотрудниками МЧС, но на самом деле никакого отношения к данному ведомству не имеют. Злоумышленники сначала звонят в торговые центры, кафе и рестораны, а теперь еще и в автосалоны и, представляясь работниками главка, предупреждают коммерсантов о якобы предстоящих проверках соблюдения требований пожарной безопасности. А затем будто бы по-секрету сообщают, что могут обеспечить отсутствие претензий по ее результатам. Правда, благожелательность "инспекторов" требует вознаграждения и бизнесмену нужно заплатить либо телефонному собеседнику, либо его “доверенному лицу”. Естественно, что никакого отношения к ведомству эти дельцы не имеют. Лже-сотрудники ведомства действуют и по другому варианту: сразу предлагают бросить деньги на киви-кошелек, чтобы в офис не нагрянули "проверяющие".

В случае поступления таких предложений сотрудники МЧС просят сообщать об этом в ГУ МЧС России по Волгоградской области по телефону доверия: 8(8442)78-99-99, а также, не мешкая, обращаться в правоохранительные органы.