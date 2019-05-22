В Волгограде иностранец задушил пенсионерку из-за планшета и телефона





Задержан подозреваемый в убийстве женщины в общежитии в Красноармейском районе. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, вечером 5 мая тело 62-летней одинокой женщины нашла ее соседка. Специалисты выяснили, что она была задушена, а в комнате были следы беспорядка. Выяснилось, что были украдены ее телефон и планшет. Через несколько дней следователи вышли на след 34-летнего уроженца ближнего зарубежья. В его доме нашли пропавшие вещи. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что ночью он зашел в общежитие, чтобы украсть что-нибудь ценное. Он нашел на кухне резиновые перчатки и надел их, а затем стал проверять все двери в комнаты жильцов. Комната женщины была открыта. Он вошел туда и стал искать, чем бы поживиться, но в этот момент проснулась хозяйка. Тогда злоумышленник решил избавиться от свидетельницы. Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.