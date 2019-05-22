В Волгограде поймали похитителя канализационных люков





Подозреваемого в кражах крышек канализационных люков задержали полицейские в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне ночью инспекторы ДПС остановили подозрительную машину - “Ладу Приору”. Ею управлял 19-летний безработный житель Городищенского района. В багажнике легковушки полицейские нашли 4 металлические крышки от люков. Выяснилось, что они были украдены в эту же ночь на улице Шурухина в частном секторе. Парень признался в преступлении и рассказал, что хотел сдать их на металлолом.

Крышки изъяли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “Кража”. Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.



