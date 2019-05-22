В Волгограде двое молодых разбойников ограбили студента





Молодой человек лишился крупной суммы денег и мобильного телефона после встречи с двумя незнакомцами. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне в полицию обратился студент одного из вузов города. 22-летний парень рассказал, что в субботу вечером его ограбили - два человека, угрожая ножом, заставили его снять с банковской карты 40 тысяч рублей, после чего отняли деньги и телефон. По горячим следам стражи порядка задержали злоумышленников. Оказалось, что на разбой пошли двое местных жителей 23 и 25 лет. Один из них уже был судим. Разбойники успели потратить около 10 тысяч рублей, остальное полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье “Разбой, совершенный с применением оружия”. Любителям легкой наживы грозит до 10 лет лишения свободы.