Команда «Ростелекома» приняла участие в Всероссийском полумарафоне





Более 500 сотрудников компании «Ростелеком» приняли участие в одном из самых масштабных забегов России — III Всероссийском полумарафоне, который одновременно прошел в 18 городах, сообщила ИА «высота 102» пресс-служба компании.

Корпоративные команды региональных филиалов «Ростелекома» проверили свои силы на дистанциях 5 км, 10 км и 21 км. На старте и финише спортсменов активно поддерживали друзья, родные и дружная команда сотрудников – волонтеров компании. Группа поддержки «Ростелекома» насчитывает около 400 человек по всей стране.

Полумарафон является частью благотворительного проекта «Бегу и помогаю». «Ростелеком» запустил его совместно с благотворительным фондом «Линия жизни» в апреле 2018 года. Основная цель проекта — с помощью спортивных результатов сотрудников компании преодолеть 100 тыс. км, конвертировать их в 1 млн рублей и передать в фонд «Линия жизни» для лечения детей с редкими заболеваниями. Сегодня в проекте участвует около 2,5 тыс. сотрудников и волонтеров компании. В фонд «Линия жизни» перечислено уже 2 млн рублей.



