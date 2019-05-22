Команда «Ростелекома» приняла участие в Всероссийском полумарафоне

Телеком 20.05.2019 15:38
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20.05.2019 15:38
Более 500 сотрудников компании «Ростелеком» приняли участие в одном из самых масштабных забегов России — III Всероссийском полумарафоне, который одновременно прошел в 18 городах, сообщила ИА «высота 102» пресс-служба компании.
Корпоративные команды региональных филиалов «Ростелекома» проверили свои силы на дистанциях 5 км, 10 км и 21 км. На старте и финише спортсменов активно поддерживали друзья, родные и дружная команда сотрудников – волонтеров компании. Группа поддержки «Ростелекома» насчитывает около 400 человек по всей стране.
Полумарафон является частью благотворительного проекта «Бегу и помогаю». «Ростелеком» запустил его совместно с благотворительным фондом «Линия жизни» в апреле 2018 года. Основная цель проекта — с помощью спортивных результатов сотрудников компании преодолеть 100 тыс. км, конвертировать их в 1 млн рублей и передать в фонд «Линия жизни» для лечения детей с редкими заболеваниями. Сегодня в проекте участвует около 2,5 тыс. сотрудников и волонтеров компании. В фонд «Линия жизни» перечислено уже 2 млн рублей.
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