В Волжском ищут свидетелей жестокого убийства

Расследования 20.05.2019 13:02
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20.05.2019 13:02
Свидетелей убийства, которое произошло в Волжском, просят откликнуться следователи. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, 12 марта у дома №73 по улице 40 лет Победы был найден убитым 63-летний мужчина. На его теле эксперты насчитали около десятка проникающих колото-резаных ран.
Следователям удалось выяснить, что около восьми часов вечера волжанин возвращался с работы, когда на него напал неизвестный. Это случилось всего в нескольких метрах от дома погибшего. Всех, у кого есть информация о совершенном преступлении и свидетелей случившегося, сотрудники регионального СУ СК России просят сообщить об этом по телефонам: 8-927-068-07-01 (следователь-криминалист), 23-66-83 (круглосуточный телефон доверия СУ СК России по Волгоградской области), или "02". Анонимность и конфиденциальность гарантируется.
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