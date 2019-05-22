В гараже в Волгограде прятали сотни килограммов осетрины и черной икры

Расследования 20.05.2019 12:58
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20.05.2019 12:58
Подозреваемых в незаконной торговле осетровыми и черной икрой задержали полицейские и сотрудники ФСБ в Волгограде. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, 38-летний мужчина и 47-летняя женщина обустроили хранилище в одном из гаражных кооперативов. При обыске правоохранители выяснили, что икра и рыба находились в машине одного из сообщников, а также в холодильнике в гараже. Всего изъяты 78 рыб общим весом более четверти тонны и более восьми килограммов черной икры. Документов, которые подтвердили бы их законное происхождение, предоставлены не были. Примерный ущерб, причиненный биологическим ресурсам, превысил 10 миллионов рублей. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ “Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации”.
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