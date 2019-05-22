Храм в Садах Придонья стал совершенно новым





Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил чин великого освящения храма Иоанна Воина в Садах Придонья и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. Ради этого события у храма собралось много прихожан, среди которых сотрудники компании «Сады Придонья», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Освящение храма носит название «обновления», потому что через освящение храм из обыкновенного здания делается святым, а потому совершенно иным, новым.

В своей проповеди Владыка отметил, что мы строим храмы не для того, чтобы они оставались памятниками архитектуры или русской культуры, а в первую очередь для того, чтобы здесь могли таинственно соприкоснуться с нашим великим, невидимым, но сердцем ощущаемым Богом.

«И все же самое главное это все-таки храм, который внутри нас, — сказал Его Высокопреосвященство митрополит Феодор. — Какие сокровища своего сердца каждый возьмет с собой? Что там, в сердечном сундучке, накопилось: злоба, обида, зависть, сребролюбие, гордость или милость, терпение, смирение и любовь. От каждого из нас зависит, что собирать. Но тот, кто строит храм и украшает его, конечно, печется уже не о материальном, а о духовном. Он думает, чтобы храм его души и сердца сохранился для Бога неоскверненным и неразрушимым».

Владыка сердечно поблагодарил ктитора (с греч. – основатель, строитель), президента компании «Сады Придонья» Андрея Самохина за большой вклад в развитие ценностей Русского православия и ведущего активную деятельность во славу Святой церкви. Андрей Самохин был награжден медалью Волгоградской епархии.

Храм в Садах Придонья является одним из самых необычных в нашей области, аналогов ему нет. Славится своей уникальной росписью стен палехских мастеров, иконостасом редкой красоты, и звонким голосом колокольной группы, мелодии, которой слышны далеко в округе.



