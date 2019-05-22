Бюджет Волгоградской области перевалит за 100 млрд рублей

Экономика 20.05.2019 11:58
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20.05.2019 11:58
Прибавку к бюджету Волгоградской области в сумме 1,8 млрд рублей готовится одобрить Волгоградская областная дума. Как сообщает ИА «Высота 102», на рассмотрении парламента поступил проект внесения изменений в главный финансовый документ региона на 2019 год. В случае согласования новых параметров доходы казны составят 100,6 млрд рублей против 98,7 млрд, утвержденных в ноябре прошлого года. Пополнение бюджета, по расчетам финансового блока администрации области, произойдет за счет дополнительных поступлений налоговых и неналоговых платежей.
Так, план по сбору налога на прибыль по итогам 2019 года должен возрасти на 6,5% от прогнозного показателя или на 1,5 млрд рублей. От НДФЛ власти планируют «сверх нормы» получить 0,9% или чуть более 200 млн рублей.
Показатели по сбору акцизов на алкоголь крепостью свыше 9%, согласно расчетам профильного ведомства области, и вовсе будут перевыполнены на 149% или на 226 млн рублей. А вот по налогу на имущество организаций план сбора может быть провален. Перечисления могут составить 7,4 млрд рублей, что на 358 млн или 4,6% меньше утвержденных назначений.
Бюджет Волгоградской области на 2019 года останется бездефицитным. Расходы предлагается установить в такой те сумме, как и доходы – 100,6 млрд рублей. Дополнительные поступления будут направлены на финансирование сфер образования (в частности, открытие яслей в детских садах), здравоохранение, молодежную политику и других.
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