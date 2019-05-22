На рынке в Волгограде торговали 15 мигрантов-нарушителей (ВИДЕО)





Полтора десятка нарушений миграционного законодательства выявили полицейские во время рейда на оптово-розничном рынке в Тракторозаводском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, правоохранители наведались туда в минувшие выходные. Были проверены документы более 60 иностранцев. К административной ответственности привлекли тех, кто работал без разрешительных документов – патентов. Также стражи порядка задержали одного иностранца, который незаконно находится на территории России.

В регионе регулярно проводятся мероприятия, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства. Особое внимание уделяется сельхозпредприятиям, тепличным хозяйствам, а также стройкам и торговым объектам.