



Бывший руководитель управления Росприроднадзора по Волгоградской области, а ныне временно неработающий Сергей Васильев пришел сегодня в суд на рассмотрения иска о клевете, в которой он обвинил учительницу и эколога Анастасию Сергееву. Как сообщила ИА "Высота 102" адвокат Сергеевой Ольга Завгороднева, сегодня Васильев в суде настаивал на привлечении учительницы к уголовной ответственности по ч.1.ст.128 УК РФ – за клевету. Напомним, что на первое судебное заседание, которое должно было состояться еще в апреле, Васильев не явился . Его защита тогда пояснила, что он находится на лечении. В связи с неявкой суд перенес рассмотрение дела на более поздний срок. Сегодня на заседании были заслушаны показания Сергеевой, а также свидетелей обвинения, среди которых в основном бывшие подчиненные Васильева.

На следующем судебном заседании исследование доказательств продолжится.

Как стало известно информагентству, зал на сегодняшнем заседании был полон. Пришло много жителей района, которые захотели послушать доводы участников этого нашумевшего дела. Было много и представителей СМИ. Отметим, что сегодня не обошлось без инцидента. В перерыве заседания стало известно, что кто-то намеренно испачкал машину, на которой в суд приехал бывший глава природоохранного ведомства.

Напомним, Сергей Васильев обратился в суд с требованием привлечь Анастасию Сергееву в порядке частного обвинения к ответственности по ч.1.ст.128 УК РФ – за клевету. Поводом для этого послужило обращение Анастасии Сергеевой к руководителю федерального агентства природопользования с жалобой на Сергея Васильева. В частности, она критиковала деятельность возглавляемого им ведомства в связи с последними событиями, происходящими в Светлоярском районе, связанными в том числе с переездом Кировской свалки на пруд-накопитель жирных кислот. По словам Анастасии, никаких оскорблений и унижений Сергея Васильева в этом письме она не допустила, все, что содержалось в жалобе, было ее оценочным суждением.

Сергей Васильев, между тем, так не считает. В интервью ИА «Высота 102» он заявил, что правомерность действий управления Росприроднадзора была доказана судами, а Анастасия Сергеева обвинила и ведомство, и его как руководителя управления в некомпетентности и позволила себе недопустимые высказывания.

Отметим, что Сергей Васильев, в отношении которого была начата служебная проверка, написал заявление об увольнении с государственной гражданской службы. В настоящее время и.о руководителя Росприроднадзора по Волгоградской области назначен Андрей Хохлов.



