Расследования 17.05.2019 17:32
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17.05.2019 17:32
Уголовное дело по статье “Мошенничество в особо крупном размере” возбуждено по результатам проверки строительства ЖК “Адмиралтейский”. Как сообщил ИА “Высота 102” и.о.старшего помощника прокурора Волгоградской области Олег Пикуров, надзорное ведомство вместе с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД выявили незаконную схему. Так, было установлено, что застройщиком были перечислены 8 миллионов рублей, якобы в оплату строительных материалов. Деньги выплачивались ряду индивидуальных предпринимателей. При этом было известно, что “ипэшники” никаким бизнесом не занимаются. А один из них зарегистрировался всего за 9 дней до перечисления ему денег.
Также про него известно, что он страдает наркозависимостью и не раз от нее лечился. Позднее перечисленные деньги были обналичены через банковские карты.
Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СУ УМВД России по Волгограду. Им еще предстоит установить истинных виновников совершения преступления.
Напомним, что по договору с дольщиками, дом должны были достроить и ввести в эксплуатацию в 2016 году. Этого до сих пор не произошло.
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