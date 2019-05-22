Управление Росприроднадзора по Волгоградской области представило и.о руководителя

Общество 17.05.2019 15:30
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17.05.2019 15:30
На сайте управления Росприроднадзора по Волгоградской области наконец-то появились официальные данные о том, кто сейчас руководит ведомством, сообщает ИА "Высота 102". Согласно опубликованной информации, исполняющим обязанности руководителя является Андрей Хохлов. Он работает в территориальном управлении Росприроднадзора с 2006 года в должности заместителя руководителя.
Напомним, что Сергей Васильев, который возглавлял Росприроднадзора по Волгоградской области долгое время, написал заявление об увольнении с государственной гражданской службы после начала в отношении него служебной проверки. Об этом Федеральная служба по надзору в сфере природопользования сообщила в конце апреля текущего года в ответ на обращение учительницы Анастасии Сергеевой, на которую Васильев подал иск в суд за клевету. Информагентство об этом подробно рассказывало (читать здесь).
Примечательно, что на сайте территориального управления Росприроднадзора, где долгое время в разделе руководство висели данные о Васильеве, как начальнике управления, теперь указана иная информация. Все сведения о Васильеве удалены. Отметим, что Васильев сейчас активно занимается политикой - он участвует в праймериз "ЕР", чтобы стать кандидатом от этой партии на выборах в облдуму осенью 2019 года.
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