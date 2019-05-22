В Волгограде ремонтируют внушительный участок Третьей продольной

Общество 17.05.2019 13:24
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17.05.2019 13:24
Ремонт порядка 5,5 км дороги на Третьей продольной магистрали в Волгограде будет завершен в конце июня этого года, сообщает ИА "Высота 102". Как пояснил сегодня журналистам председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев, с завершением этого участка дороги Третья продольная будет практически полностью обновлена.
Останется только 3 км дороги, где находится путепровод через ЖД переезд. Планируется его расширение, поэтому сейчас идут проектные работы. Васильев напомним, что поэтапный ремонт Третьей продольной стартовал в 2015 году. Тогда был отремонтировал 4-х километровый участок дороги, примыкающий к трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград". В 2017-м была обновлена Третья продольная в городской черте - почти 11 км трассы. В 2018-м сделали еще 2,8 км автодороги, которая проходит от поста ГАИ, а теперь в порядок приводят участок от птицефабрики до поселка Водстрой.
Дорожники уже отфрезеровали 70% от запланированного объема, уложили порядка 50% выравнивающего слоя асфальтобетона. В настоящее время лаборатория заказчика проводит технический надзор за качеством уже выполненных работ. После анализа проб, подрядчику будет дано разрешение на укладку верхнего слоя асфальтобетона. Работы по укладке финишного слоя должны завершиться к 20 июня текущего года.
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