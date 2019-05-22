Волгоградцы поборолись за звание лучших в молодежной журналистике, кинематографе и новых медиа





«МегаФон» поддержал XXX Международный фестиваль юношеских СМИ, киностудий и фотоклубов «Волжские встречи». Компания обеспечила быстрым мобильным интернетом площадку проведения и организовала телемост Чебоксары – Техас, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Также в партнерстве с оргкомитетом была создана зона консультаций и просмотра «МегаФон.ТВ».

Около 500 молодых журналистов из 67 городов России и стран ближнего зарубежья съехались в Чувашию для участия в фестивале «Волжские встречи». В числе гостей – начинающие ведущие новостей, корреспонденты, операторы, монтажеры, фотографы и дизайнеры верстки в возрасте от 10 до 20 лет. Ребята посещали мастер-классы, а также боролись за лидерство в направлениях «Пресса», «Фотография», «Телевидение», «Выразительные средства экранного искусства» и «Социальные сети».

Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак:

«Фестиваль «Волжские встречи» уже тридцать лет формирует крепкую основу для личностного, профессионального и творческого развития участников. Это подтверждают его «выпускники», достигшие успехов в журналистике, бизнесе и искусстве. Для МегаФона большая честь стать частью этого движения, внести вклад в развитие нового поколения профессионалов, которое уже завтра будет лидировать на медиа-рынке и строить будущее нашей страны».

В этом году нам удалось стереть границы фестиваля. Российским ребятам открыли доступ для дистанционного обмена опытом с международным профессиональным сообществом. В рамках телемоста участники мероприятия смогли пообщаться с коллегами из Техаса на профессиональные темы и получить языковую практику.





Организаторы фестиваля высоко оценили технологическую поддержку со стороны МегаФона: быстрый мобильный интернет на загородной площадке в лесистой местности, где прежде не было связи, WiFi в зоне отдыха, консультации специалистов по настройке смартфонов и возможность зарядки гаджетов.

МегаФон совместно с оргкомитетом события провел среди участников конкурс по освоению современных инструментов активного присутствия в новых медиа – популярного сочетания фото, видео и текстов, применения хэштегов и меток.



