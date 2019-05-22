В Волгоградской области поймали разбойников из Астрахани (ВИДЕО)















По данным правоохранителей, мужчины ограбили банкомат в Ахтубинском районе. Они напали на техника по обслуживанию терминалов и связали его скотчем. После этого они вскрыли банкомат и забрали из него около 2 миллионов рублей. Это произошло в днем 10 мая. А ночью их задержали на трассе “Москва-Астрахань”. В операции участвовали сотрудники отдельного батальона ДПС регионального главка МВД, а также районного ГИБДД. Стражи порядка заметили машину, проходящую по ориентировке. В салоне были двое 32-летних жителей Московской области. В машине также обнаружили охотничье ружье «Сайга» и 127 патронов к нему, два государственных автомобильных номера, которые числились в розыске в Московской области. Были в авто и деньги - более 1,7 миллиона рублей. Подозреваемых позднее доставили в Астраханскую область для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на территории Астраханской области, задержали полицейские в Новониколаевском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.