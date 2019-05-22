В Волгоградской области утонул 10-летний школьник





Десятилетний мальчик утонул в ерике недалеко от хутора Ларинский Алексеевского района. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, трагедия произошла накануне днем. По предварительным данным, мальчик вместе со своей сестрой-двойняшкой сказал маме, что пойдет в гости к однокласснику. Однако вместо этого дети пошли купаться. Когда школьник стал тонуть, его сестра тут же побежала домой, чтобы позвать маму. Родственники и соседи кинулись к ерику, но спасти ребенка не удалось. Из воды его достали мертвым.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Соседи хорошо отзываются о семье погибшего школьника. На учете у сотрудников МВД семья не состоит.