В Волгоградской области за месяц появилось 2,6 тысячи безработных





В течение апреля текущего года в Волгоградской области официально стали безработными 2,6 тысячи человек. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию комитета по труду и занятости населения Волгоградской области, всего на конец апреля в регионе числилось 11 198 безработных.

В течение месяца в центры занятости населения поступило 4,4 тысячи заявлений от граждан с просьбой оказать содействие в поиске подходящей работы. Одновременно в целях поиска подходящих работников обратилось 3 тысячи работодателей. Отмечается, что в апреле с учета было снято 3,4 тысячи человек - 76,2% от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. Службы занятости располагают данными о 33,8 тысячи свободных вакансий, из которых более 65% - относятся к разряду рабочих профессий.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе на конец апреля текущего года составил 0,87% от общего числа трудоспособного населения.



