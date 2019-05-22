



"Тополем на Плющихе" назвал проблемный долгострой, расположенный на ул. Чуйкова,51а в Волгограде, губернатор Андрей Бочаров сегодня на парламентском часе по защите прав участников долевого строительства в Волгоградской области. Глава региона отметил, что ни разу этот объект не посещал, но через месяц намерен туда приехать. Он попросил прокурора области Максима Ершова выяснить, какие должностные лица принимали решение о строительстве этого высотного дома, в том числе в УФСИН. Это ведомство, напомним, является застройщиком проблемного 24-этажного дома, который начали возводить еще в 2004 году. Стройка началась еще до начала действия федерального закона о долевом строительстве.





Губернатор заявил, что на этом объекте множество нарушений, но не конкретизировал каких. Власти, которые согласовали это строительство, по словам главы региона, проявили беззубость или даже сами прикрывали очевидные нарушения законодательства.

"Мы поможем и решим эту проблему", - имея ввиду достройку дома, заявил губернатор.

Заместитель губернатора Валентина Гречина, курирующая сферу ЖКХ и строительства, отметила, что с ФСИН администрация области 3 года вела переписку. Для завершения строительства ФСИН должна передать свои 7 квартир в этом доме новому застройщику. Однако делать это бесплатно служба отказывается. В настоящее время власти обратились в суд с требованием к застройщику завершить строительство. Известно, что квартиры в проблемном доме приобрели 59 человек.



