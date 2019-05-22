В Волгограде поймали "охотника" за золотыми цепочками





Подозреваемого в серии уличных краж задержали волгоградские полицейские. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне о преступлении в полицию заявила 34-летняя жительница Краснооктябрьского района. Она рассказала, что во дворе дома неизвестный мужчина сорвал у нее с шеи золотую цепочку с кулоном и сбежал. Полицейские быстро нашли и задержали злоумышленника. 23-летний волгоградец признался в преступлении и рассказал, что украшения продал, а деньги потратил. Правоохранители выяснили, что молодой человек причастен еще как минимум к двум похожим преступлениям. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж”.

Сейчас полицейские ищут других жертв любителя чужих украшений. Всех, кто опознал задержанного, стражи порядка просят сообщить об этом в ОП №2 Краснооктябрьского района Волгограда или по телефонам 73-10-02, 02.