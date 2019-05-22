В Волгограде молодые люди украли свинью ради шашлыка





Троих молодых жителей Волгограда задержали полицейские по подозрению в краже свиньи. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, накануне о пропаже животного в полицию заявила 47-летняя жительница Красноармейского района. Женщина рассказала, что у нее из сарая пропала 8-месячная свинья. Злоумышленников нашли по горячим следам. Как оказалось, на дело пошли трое молодых людей 19, 21 и 22 лет. Среди них оказался и сосед потерпевшей. Пьяные парни успели забить и разделать свинью. Часть мяса они пустили на шашлык, а оставшуюся часть решили продать. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Им может грозить до 5 лет тюрьмы.



