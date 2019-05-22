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Волгоградский "Красный Октябрь" вынужден отвечать в судах за любовь беглого олигарха к баскетболу

Главное 14.05.2019 18:13
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14.05.2019 18:13


Имущество на сумму более 88 миллионов рублей, в числе которого баскетбольные щиты и кольца, а также трибуны, пытается истребовать через суд АО "СпортЭкспо" с АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении исковых требований, но АО "СпортЭкспо" может еще обжаловать его в апелляционной инстанции.
Согласно материалам дела, заявитель утверждал, что предприятие владеет его имуществом, требовал его вернуть. В списке указано 457 позиций на сумму более 88,3 миллиона рублей. Это компьютерная и оргтехника, мебель, спортивные принадлежности, музыкальное оборудование, трибуны, строительные и иные материалы, включая гайки, песок, саморезы, пластиковые сиденья и многое другое. Однако доказать нахождение имущества во владении "Красного Октября" представители "СпортЭкспо" не смогли. В  ответ на указанную претензию представители предприятия сообщили, что в отношении "Красного Октября" введено конкурсное производство, проводится инвентаризация имущества, по результатам которой, в случае нахождения имущества истца, последний будет извещен.
Напомним, что прежний собственник "Красного Октября" Дмитрий Герасименко является поклонником баскетбола. Какое-то время в Волгограде он содержал одноименный баскетбольный клуб, являлся его президентом. Арендатором помещений для клуба во Дворце Спорта выступало "СпортЭкспо", подконтрольное, как тогда сообщалось, Дмитрию Герасименко. Баскетбольный клуб "Красный Октябрь", отметим, оставил после себя Дворец Спорта в разгромленном состоянии. "Высота 102" об этом ранее подробно сообщала.
8 ноября 2018 года арбитражный суд Волгоградской области признал ВМК "Красный Октябрь" банкротом и ввел конкурсное производство из-за долгов по налогам в 600 миллионов рублей. Владельцу ВМК "Красный Октябрь" Дмитрию Герасименко были предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Его заочно арестовали и объявили в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 6 млрд рублей. По некоторым сведениям, беглый собственник предприятия-банкрота скрывается от российского правосудия на Кипре. 

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