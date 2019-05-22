«Высота 102»ТВ: Губернатор намекнул волгоградским медикам на последствия невыполнения задач







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: глава региона нацелен на рывок в сфере охраны материнства и детства, Волга-Ахтубинская пойма теряет воду, городские фонтаны забили стабильно и другие темы дня.

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