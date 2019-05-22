Аналитика

«Высота 102»ТВ: Губернатор намекнул волгоградским медикам на последствия невыполнения задач

Аналитика 14.05.2019 20:00
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14.05.2019 20:00



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: глава региона нацелен на рывок в сфере охраны материнства и детства, Волга-Ахтубинская пойма теряет воду, городские фонтаны забили стабильно и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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