В Волгоградской области более 700 человек уговорили привиться от кори

Здравоохранение 14.05.2019 10:18
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14.05.2019 10:18
Более 4 тысяч человек за полтора месяца привито в Волгоградской области от кори. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, где подвели промежуточные итоги так называемой "подчищающей иммунизации", среди привитых - 874 ребенка, ранее не имевших прививок от кори. Также в этой прививочной кампании участвуют и лица, ранее отказывающиеся от проведения прививок себе, а также своим детям. Так, из числа ранее отказывающих от прививок привито 718 человек, в том числе 316 детей. Иммунологическими комиссиями пересматриваются медицинские отводы от прививок против кори, за весь период кампании привито 324 человека, ранее имевших медицинский отвод от прививки против кори, из них 140 детей.
Ситуация по заболеваемостью корью остается неблагополучной в Европейских странах и на территории Российской Федерации. Врачи настоятельно рекомендуют гражданам, планирующим поездки и не болевшим корью ранее, не привитым против этой инфекции, привиться против кори не менее чем за две недели до поездки.
Прививки против кори в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок можно получить бесплатно в медицинских организациях по месту жительства, работы, учебы.
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