Расследования 14.05.2019 09:48
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14.05.2019 09:48
Бывшая заместитель начальника ИФНС по Центральному району Волгограда предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По данным следствия, в ноябре 2016 года замначальника ИФНС, обманув подчиненных, разблокировала счета знакомого бизнесмена. Это она сделала, чтобы помочь коммерсанту вернуть контроль над деньгами, которые находились на счетах. Ранее счета были заблокированы по решению суда.
После этого директор фирмы вывел 100 миллионов рублей. В результате компания не погасила более 35 миллионов недоимки по налогам. Свою вину женщина не признает.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела проводили сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону вместе со службой собственной безопасности областного УФНС России. Расследованием занимались следователи СУ СК России по Волгоградской области.
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