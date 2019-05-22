Журналист из Архангельска нашла место последнего боя прадеда под Волгоградом

От Сталинграда - до Великой Победы 14.05.2019 08:36
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14.05.2019 08:36
Елена Архарова – журналистка из Архангельска, специально прилетевшая в Волгоград в дни празднования годовщины Великой Победы, поделилась с ИА «Высота 102» эмоциями и подробностями поисков места гибели своего прадеда. Кузнецов Иван Степанович без вести пропал под Сталинградом 26 августа 1942 года. Тогда дивизия, в которой воевал красноармеец из Архангельской области, вела кровавые бои у хутора Илларионовский. Спустя почти 77 лет в тех местах - на высоте 116,4, оказалась правнучка одного многих, так и не вернувшихся домой солдат. «Несколько лет я искала его могилу, делала запросы в архивы, военные ведомства и поисковые отряды. По рассказам моей прабабушки, последнее письмо от мужа пришло летом 1942 года. «Завтра переправляемся через реку Дон и идем в наступление», - писал он. В списках волгоградских братских могил имени прадеда нет. А местные поисковые отряды сообщили, что в районе хутора Илларионовский раскопок не вели. По сводкам Генштаба Красной Армии за август 1942 года удалось установить точные координаты местности, где вела оборону 131 стрелковая дивизия 26 августа – «выс. 116,4 (8 км юго-зап. Дмитриевка), выс. 102,0, Березов Лог», - рассказала Елена Архарова. После того как ей удалось побывать в местах, где воевал прадед, она написала трогательную статью о своих ощущениях. «В степи тишина, пахнет волнистый ковыль, в траве снуют жаворонки. Созерцаешь здешнюю красоту, а в голове страшные картины боевых атак, танки, пулеметы, кровавые останки солдат и обожжённая, дрожащая от снарядов земля. Прятаться в этой степи негде – ни дерева, ни куста. На глаза навернулись слезы. Ведь мой прадед все это испытал, видел своими глазами, был здесь», - эти эмоции понятны многим потомкам защитников Сталинграда, жителям Волгоградской области, которые всегда помнят о совершенном на этой земле подвиге.
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