



Вертолеты Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", МИ-8АМТШ "Терминатор" и самолеты Су-25 "Грач" 4А ВВС и ПВО прибыли на аэродром "Мариновка" в Волгоградской области для участия в динамическом показе боевых возможностей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, это произойдет 16 мая на полигоне "Прудбой" перед началом Всеармейского этапа соревнований "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" Армейских Международных игр – 2019.

Демонстрационные мероприятия начнутся с показа летных и ударных возможностей самолетов Су-24М и Су-25СМ. Также зрители увидят боевое применение вертолетов Ми-35 и Ми-8 АМТШ, которые нанесут удар неуправляемыми ракетами по условному противнику и обеспечат высадку тактического десанта.

Кроме того, гостям будут продемонстрированы возможности боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3, современных танков Т-90С и 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С19 "Мста-С".

Справка. Во Всеармейских состязаниях "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" примут участие 72 экипажа танков Т-72Б3 и 5 взводов на боевых машинах пехоты БМП-2, ставшие лучшими в Южном, Центральном, Западном и Восточном военных округах, Северном флоте, Воздушно-десантных войсках, Казанском высшем командном танковом училище и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище.



