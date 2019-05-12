Происшествия 12.05.2019 09:42
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12.05.2019 09:42
Пожар произошел в недостроенном здании, расположенном в пойме реки Царица в Центральном районе Волгограда. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы накануне в 19:20. Оказалось, что в здании площадью в три с половиной тысячи квадратных метров загорелся мусор. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На то, чтобы потушить пламя, ушло около часа. Специалисты предполагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
По предварительной информации, ЧП случилось в так называемом “морятнике” - недостроенном спортивном комплексе. Долгие годы он является излюбленным местом сборищ представителей всевозможных неформальных сообществ - от толкиенистов до "сатанистов". Посещают его и любители “военных” игр - страйкбола, пейнтбола и других.
Печальную известность “морятник” приобрел из-за совершенных на его территории преступлений, в числе которых было и ритуальное убийство, совершенное в 2014 году .
По одной из версий, название "морятник" дали заброшенному строению толкиенисты - любители ролевых игр, связанных по сюжету с творчеством Джона Рональда Руэла Толкиена. В его фэнтезийных книгах не раз упоминается Мория - гигантский подземный город гномов, с тоннелями и огромными залами - "чертогами". По мнению ролевиков, просторные помещения недостроенного спорткомплекса чем-то похожи на гномье царство.
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