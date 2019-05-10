В День Победы в ДТП в Волжском пострадали пять человек

Происшествия 10.05.2019 10:27
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10.05.2019 10:27
Пять человек пострадали в трех авариях, произошедших в городе Волжском в праздничный день. Об этом сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области. После полуночи 9 мая на улице Оломоуцкой напротив дома №18 столкнулись “ВАЗ-21102” и “Datsun On-Do”. По предварительным данным, 32-летний водитель отечественного авто выехал на встречную полосу. В аварии пострадали 46-летний водитель иномарки и его 33-летняя пассажирка. Травмы также получила 30-летняя пассажирка “ВАЗа”.
В начале восьмого утра на улице Ленина “ВАЗ-2115” врезался в отбойник и перевернулся. Его 40-летний водитель не справился с управлением. Мужчине потребовалась помощь врачей.
В восемь вечера неизвестный водитель напротив дома №7 по улице Мира сбил 18-летнего парня на пешеходном переходе. В результате ДТП молодой человек получил травмы ноги и руки. Все пострадавшие госпитализированы.
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