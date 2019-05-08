



Сегодня областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц Волгограда, обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, женщины 42 и 27 лет орудовали в 2015 - 2017 годах. Они предлагали своим жертвам “выгодно” купить квартиры благодаря участию в различных федеральных программах. Они говорили людям, что для получения так называемых “муниципальных” квартир нужны деньги для передачи сотрудникам органов местного самоуправления. Когда жертвы соглашались “войти в схему”, с ними заключали предварительный договор купли-продажи квартиры. Однако его не регистрировали. После этого сообщницы показывали покупателям найденные в интернете фотографии различных квартир. Увидев их, волгоградцы передавали злоумышленницам деньги. Их жертвами стали 77 человек, которые передали мошенницам 39 миллионов рублей.