Volkswagen Tiguan: вчера, сегодня, завтра

Его действительно можно назвать народным автомобилем — статистика продаж показывает, что Volkswagen Tiguan в 2018 году по продажам приблизился к цифрам в 33 530 машин по данным портала www.zr.ru. Популярность этой модели коротко можно объяснить его функциональностью и универсальностью. Этот автомобиль выбирают как успешные бизнесмены, водители-девушки, так и большие семьи, которые любят путешествовать вместе. О всех тонкостях выбора Tiguan рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде.

Немного истории: как рождался Volkswagen Tiguan

Дебют концепт-кара модели произошел уже в далеком 2006 году на престижном автосалоне в Лос-Анжелесе. Модель оказалась интересной для гостей и посетителей салона, так что по итогам компания Volkswagen приняла решение оперативно подготовить версию автомобиля для конвейерного производства.





На сегодняшний день этот автомобиль успешно продается в Европе, США, Австралии, Бразилии и Китае. Основная часть Tiguan для российского рынка выпускается на заводе Volkswagen в Калуге.

Тонкости выбора: особенности комплектации Tiguan

Сравнивая марки кроссоверов одной «весовой категории», будущий владелец легко может оценить технические и динамические возможности, продуманность дизайна, технологичность салона. Сегодня компания может предложить не только стандартную комплектацию Volkswagen, но и особые модификации модели для самых требовательных клиентов:

Ключевые особенности комплектации City:

• адаптивный круиз-контроль ACC Stop&Go1 — электронный помощник, способный автоматически регулировать скорость даже в плотном транспортном потоке мегаполиса, поддерживать заданную безопасную дистанцию и регулировать скоростной максимум в рамках ПДД;

• инновационная система Rear Traffic Allert2 для отслеживания слепых зон с помощью Side Assist3;

• возможность бесключевого доступа в автомобиль и дистанционного запуска двигателя KESSY4;

• высокоточные датчики парковки;

• интерфейс App-Connect5, благодаря которому информация с экрана смартфона отображается на дисплее информационно-развлекательной системы;

• электропривод двери багажника;

• мощные и яркие задние Full LED6 фонари.

Можно смело заявить, что такая комплектация Volkswagen Tiguan делает его выгодным приобретением: здесь в стандартном варианте доступен тот функционал, который в версии Comfortline7 был возможен только в формате дополнительных опций. Больше возможностей за меньшие деньги!

Ключевые особенности комплектации Volkswagen Tiguan OFFROAD :

• продуманный, функциональный и яркий дизайн;

• полный привод 4MOTION Active Control8 с возможностью выбора режимов движения;

• информационно-развлекательная система Composition Media9, полностью адаптированная к любому смартфону;

• цифровая приборная панель Active Info Display10;

• версия с АКПП оснащается системой адаптивного круиз-контроля;

• полностью светодиодные фары с лампами, которые прослужат не один год.

Такая комплектация Tiguan — отличный вариант для тех, кто не любит сидеть в городе. Теперь автолюбитель уверенно почувствует себя вдали от асфальтовых «джунглей» и откроет по-настоящему европейский уровень комфорта.

В чем сила: достоинства Volkswagen Tiguan

1. Сдержанность стиля. Это то, что можно назвать современной классикой, которая не наскучит глазу и будет гармонично смотреться среди бетона и стекла мегаполиса, и на фоне природных пейзажей.

2. Параметры управляемости. Volkswagen Tiguan считается автомобилем с гармоничным сочетанием внедорожных качеств и характера легкового авто. За счет оснащения муфтой Haldex11 5-го поколения и внушительному дорожному просвету в 200 мм он становится достойным помощником в условиях реального бездорожья.

3. Высокие технологии в опциях. Это трехзонный климат-контроль, функции обогрева, бесконтактная пятая дверь на электроприводе. Сюда можно добавить систему слежения за усталостью водителя, управление дальним светом «на автомате» и роскошная цифровая панель (в качестве дополнительных опций).

Экономичность. Несмотря на мощный мотор Tiguan, любому автовладельцу приятно узнать, что этот кроссовер экономно «поглощает» топливо. В среднем расход составит около 10 литров на 100 км в условиях города.Если учесть, что модельный ряд предполагает вариант Volkswagen Tiguan с дизельным двигателем — это еще больше склоняет чашу весов в сторону выбора этого стильного и технологичного «немца». 4.. Несмотря на мощный мотор Tiguan, любому автовладельцу приятно узнать, что этот кроссовер экономно «поглощает» топливо. В среднем расход составит около 10 литров на 100 км в условиях города.Если учесть, что модельный ряд предполагает вариантс дизельным двигателем — это еще больше склоняет чашу весов в сторону выбора этого стильного и технологичного «немца».





Этот автомобиль — ваш осознанный выбор, который не подведет в самые ответственные моменты и обеспечит надежность и безопасность водителя и пассажиров в условиях дороги.





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