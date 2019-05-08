



Бывшего директора Котовского подразделения ГКУ “Камышинский детский дом” подозревают в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, это вскрылось в ходе проверки. По данным надзорного ведомства, мужчина руководил заведением с мая по август прошлого года. При устройстве на работу он предоставил диплом о высшем образовании, якобы выданный ему в 2016 году Альметьевским государственным институтом муниципальной службы. Однако на запрос прокуратуры Котовского района в институте ответили, что он там не обучался, и диплом ему соответственно не выдавался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимаются сотрудники МВД.



